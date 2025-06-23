Ранковий дайджест ForUА: Ракетні удари по Києву та Ізраїлю, протести в США, дипломатія між Іраном та РФ

23 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Росія випустила по Києву «шахеди», балістичні та крилаті ракети. У багатьох районах зафіксовано падіння уламків. Є постраждалі та пошкодження. У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерхівку. Кількість загиблих в Києві на 12 годину становить 6 людей, 31 особа постраждала, — речниця ДСНС України Світлана Водолага. Наразі ДСНС працює на двох локаціях міста. Задіяно 320 рятувальників і понад 70 одиниць техніки. Екстрені служби працюють і в області. На Київщині одна людина загинула, 8 постраждали внаслідок атак.

Іран масовано атакував Ізраїль балістичними ракетами. Повідомляють про 35 хвилин безперервної тривоги по всій країні — Тегеран змінив тактику, — Clash Report.

У США розпочалися антивоєнні протести. Люди вийшли на вулиці, висловлюючи незгоду з ударами США по ядерних об’єктах Ірану. Протестувальники скандували: «Зупиніть війну проти Ірану» та «Ні війні США та Ізраїлю проти Ірану».

Глава МЗС Ірану Арагчі прибув до Москви. Міністр буде зустрічатися з путіним, щоб «обговорити стратегічне партнерство між країнами‎».

Залишилися лише стіни, але і ті частково зруйновані: ракетний удар по Києву розніс квартиру Тараса Тополі. Родина фронтмена гурту «Антитіла» мешкає у будинку навпроти багатоповерхівки, куди влучила ракета.

Україна евакуювала 176 осіб з Ізраїлю, з них 133 - громадяни України. Серед евакуйованих також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак приземлився в Молдові, звідки українці вирушать додому.