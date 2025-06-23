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Канада і ЄС створюють оборонний фронт без США

Канада і ЄС створюють оборонний фронт без США

Європейський Союз та Канада готуються підписати угоду про стратегічне партнерство у сфері безпеки й оборони, яка відкриє шлях до тіснішої військової та економічної кооперації між сторонами, повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у саміті, який, зокрема, торкнеться питання участі Канади в SAFE — новому європейському оборонному фонді вартістю 150 млрд євро.

Угода дозволить Канаді та країнам ЄС об'єднувати ресурси для закупівлі боєприпасів і складних систем озброєнь. Це має зменшити вартість і прискорити постачання.

 Реалізація потребуватиме додаткових переговорів, але вже зараз сторони розглядають SAFE як ключовий інструмент оперативної кооперації у сфері оборони.

Паралельно сторони планують оновити Угоду про вільну торгівлю CETA та розпочати переговори про цифрову торговельну угоду. Минулого року товарообіг між Канадою та ЄС зріс на 64% — до 76 млрд євро.

Довідка: Ініціатива SAFE є частиною зусиль ЄС з посилення власної обороноздатності на тлі війн в Україні, на Близькому Сході та невизначеного майбутнього трансатлантичної співпраці.

Теги:

оборонний союз ЄС та КанадиSAFE
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