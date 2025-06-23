Навчання чи димова завіса: РФ стягує війська до Білорусі

У вересні 2025 року на території Білорусі відбудуться великі російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Як повідомив військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, ці маневри вже зараз викликають серйозне занепокоєння.

Навчання плануються під умовним прикриттям протидії «вигаданому противнику», однак, за словами Мусієнка, під цим маються на увазі конкретні країни — Польща, Литва, Латвія або Естонія. Основна частина навчань відбуватиметься на білоруській території поблизу кордонів з країнами НАТО, а частина — у західних регіонах Росії.

Експерт зазначає, що підготовка до навчань уже розпочалася — Росія перекидає війська до Білорусі. Це створює ризик значного скупчення російських підрозділів, що може бути використано для тиску на Захід або як прикриття для агресивних дій.

Україна уважно стежить за переміщенням російських сил, аби не допустити їхнього наближення до українського кордону.

«Задум залишається незмінним — демонстрація сили проти НАТО і провокування напруги в регіоні», — підсумував Мусієнко.