Американські військові офіцери спостерігали у понеділок, 15 вересня, за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив їм, що вони можуть дивитися на все, що їх цікавить, пише Reuters.

Росія та Білорусь розпочали навчання "Захід-2025" на полігонах обох країн у п’ятницю, 12 вересня, в умовах підвищеної напруги з НАТО.

Це сталося через два дні після того, як Польща збила російські дрони, які перетнули її повітряний простір.

Міністерство оборони Білорусі оприлюднило відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення та тиснуть йому руку.

– Ми покажемо вам усе, що вас цікавить. Все, що ви захочете. Ви можете туди піти, подивитися, поспілкуватися з людьми, – сказав міністр оборони американцям.

Міноборони Білорусі заявило, що за навчаннями "Захід-2025" прибули спостерігати представники армій 23 країн. Серед них країни НАТО – США, Угорщина та Туреччина.

Навчання відвідали 150 журналістів із 15 країн.

Переговори Лукашенка і Коула

Присутність офіцерів США є ознакою потепління відносин між Вашингтоном і Білоруссю – близьким союзником Росії, яка дозволила Москві використати свою територію для перекидання десятків тисяч військових в Україну в лютому 2022 року.

Минулого тижня Джон Коул, представник Дональда Трампа, перебував у Мінську для переговорів із білоруським президентом Олександром Лукашенком, який погодився звільнити 52 ув’язнених, зокрема Сергія Тихановського та Ігоря Лосика.

У відповідь США послабили санкції щодо національної авіакомпанії Белавіа, дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Boeing.

За словами Коула, Трамп прагне найближчим часом відновити роботу посольства США в Білорусі, нормалізувати відносини та пожвавити економічні й торговельні зв’язки.

Президент США докладає зусиль для завершення війни в Україні. Він налагоджує тісніші відносини з Лукашенком, який регулярно проводить переговори з Путіним.

Минулого тижня Трамп надіслав Лукашенку дружнього особистого листа через Коула.