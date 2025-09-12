Навчання «Захід-2025»: що насправді відбувається на білоруському кордоні України

Україна наразі не спостерігає великої концентрації російських військ на території Білорусі. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, контингент, який прибув для участі у навчаннях «Захід-2025», суттєво менший, ніж у 2023 році, коли на території країни перебували близько 10–12 тисяч російських військових."Великої кількості російських сил на території Білорусі зараз ми не спостерігаємо. Звісно, країна-терористка направила певні підрозділи та техніку, але їхня чисельність значно менша, ніж раніше".

За його словами, ДПСУ та розвідка продовжують уважно стежити за ситуацією, укріплювати оборону на кордоні та аналізувати рухи військ.

Він також зазначив, що на перекидання великого угруповання потрібен час, і українська розвідка зможе це помітити. Поки що ударного угруповання у напрямку українського кордону не формується. Також не виключено, що навчання можуть супроводжуватися провокаціями чи інформаційним впливом.

Демченко наголосив, що увага до «Захід-2025» прикута не лише в Україні, а й у країнах Європи.

"На щастя, активності в напрямку нашого кордону станом на зараз немає, але розслаблятися не можна. Ми маємо активно стежити за навчаннями, щоб своєчасно реагувати на будь-які загрози", – підсумував речник.

Як повідомляло раніше ForUa, у навчаннях «Захід-2025» загалом братимуть участь до 30 тис. білоруських і російських військовослужбовців.