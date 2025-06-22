Скандальний міністр повернувся в Україну

Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС", - повідомив Чернишов у Facebook.

Чернишов додав, що розбере по фактах кампанію дискредитації й додав, що правда завжди перемагає.

"Ні, це не Міндіч там зіграв вирішальну роль. Він там взагалі іншим займається зараз. Про це потім окремо. Але – правильно що хоч так виходять з ситуації. Інакше б це вдарило б дуже сильно не тільки по репутації влади, а і країни. Навіщо був цей цирк від ОП не зрозуміло", – зауважив нардеп Ярослав Железняк.