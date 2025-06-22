МЗС України готує заміну керівників дипустанов, – Сибіга

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівників низки закордонних дипломатичних установ. Водночас у МЗС готуються посилити тиск проти Росії, зокрема за допомогою санкцій, обмежень на нафту та інших заходів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

За його словами, відповідні кадрові рішення будуть оприлюднені перед нарадою послів, яку заплановано на кінець липня.

– Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій аргументів і підходів. Тому вже зараз президент ухвалив певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат, – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що результативність дипломатів оцінюється за конкретними досягненнями – військовими пакетами допомоги, гуманітарною підтримкою, економічною співпрацею і захистом українців за кордоном.

– Все це, власне, й вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів будуть і відповідні кадрові рішення, які спрямовані на посилення дипломатичної служби України, – додав він.

Сибіга також повідомив, що МЗС готується до структурної реформи, яка має на меті адаптувати міністерство до нових викликів безпеки.

– Це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в Міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде, – наголосив глава МЗС.

Натомість, за його словами, буде створено нові департаменти, які працюватимуть на посилення оборонних спроможностей держави.

– Оновлена структура відповідатиме масштабам сучасних викликів, враховуватиме кращі міжнародні дипломатичні практики та сприятиме підвищенню дієвості зовнішньополітичної роботи України, – резюмував Сибіга.

Водночас раніше в МЗС вже обговорювали можливість створення окремого департаменту, що займатиметься питаннями НАТО.

Також Сибіга заявив, що протягом наступного місяця Україна посилить міжнародний тиск на Росію.

За його словами, дипломатична служба мобілізує всі зусилля напередодні самітів ЄС і НАТО, щоб домогтися нових санкцій, зокрема щодо експорту російської нафти та постачання комплектовань для зброї.

Ключовим завданням є зниження можливостей РФ фінансувати війну. Також Україна очікує конфіскації заморожених російських активів і рішучих дій від міжнародних партнерів, передусім США та країн G7.