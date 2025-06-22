Прорив у галузі трансплантології: вчены виростили людські серця в ембріонах свиней

Команда дослідників з Китаю здійснила прорив у галузі трансплантаційної медицини - вперше в історії їм вдалося сформувати крихітні, але функціонуючі людські серця всередині ембріонів свиней. Про це розповіли в Nature.

Термін життя ембріонів становив до 21 дня, і вони пережили розміри людських сердець на відповідній стадії розвитку, після чого почали битися.

Для цього ембріони генетично модифікували: видалили ключові гени серцевого розвитку, а потім імплантували людські стовбурові клітини з підсиленням для виживання у свинячому середовищі. Отримані серця були підтверджені людськими клітинами за допомогою люмінесцентних маркерів.

Це значний крок уперед на шляху до інтерспеціфічної трансплантації: до актуальної катастрофічної нестачі донорських органів.

У Великій Британії на перелік очікування серця зараз входять понад 7 500 пацієнтів, серед них й діти. В Україні понад 3 500 пацієнтів очікують на трансплантацію органів - включно з 615 пацієнтами в черзі за серцем, і лише 71 операцією з пересадки серця торік

Дослідники вже демонстрували створення нирок і кровоносних судин у свинячих ембріонах - тепер це перше функціональне серце.

Створені серця складаються лише частково з людських клітин - потрібен повний "людський" орган, щоб уникнути імунного відторгнення після трансплантації

Етичні питання викликають занепокоєння через потенційне формування людських клітин у мозку чи інших критичних ділянках тіла свиней