Гаагзький саміт пройде без засідання Ради Україна-НАТО, – Politico

В останній момент скасували обговорення війни в Україні на саміті НАТО. Про це пише видання Politico, посилаючись на неназвані джерела, ознайомлені з планами проведення саміту.
Однак в офіційній програмі саміту зміни наразі відсутні.
Рішення скоротити порядок денний ухвалили представники НАТО, як інформує видання, причиною став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.
У Гаазі, як і днями у Канаді, не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов’язань.
У рамках скороченого графіку НАТО буде лише дві головні події:
- вітальну вечерю в замку голландської королівської родини,
- одне засідання Північноатлантичної ради.
До цього було дві чи три основні події окрім вечері з королівською родиною.
Через скорочення тривалості й кількості заходів, у Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.
За інформацією видання, це ще одна поступка США – штати попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені у посиленні уваги до війни, посприяти завершенню якої Трамп не зміг, як обіцяв під час минулорічної президентської кампанії.
Саміт НАТО: чи буде присутній Зеленський
Крім того, зазначається, що наразі не ясно, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок.
ForUA.com нагадує, що Зеленський раніше заявив, що ще не ухвалив остаточне рішення щодо поїздки на саміт НАТО.
Зауважимо, що на 19.00 24 червня запланована "Робоча вечеря Ради Україна-НАТО в рамках засідання міністрів закордонних справ". Поки що зміни на офіційному сайті відсутні.Автор: Сергій Ваха