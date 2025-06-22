﻿
Суспiльство

На Черкащині військовий ТЦК збив жінку та втік

На Черкащині військовий ТЦК збив жінку та втік

Наразі проводиться службове розслідування ДТП за участі військовослужбовця ТЦК та СП у Звенигородці Черкаської області. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК у Facebook.

Зазначається, що 19 червня водій автомобіля Volkswagen Passat на вулиці В’ячеслава Чорновола здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Особу водія та його місцезнаходження встановлені. Чоловіка затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років в’язниці.

У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

У ТЦК принесли щирі вибачення потерпілій та побажали їй якнайшвидшого одужання.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТПЧеркаська областьТЦК та СП
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На перемовинах міністрів Ірану та ЄС у Женеві не досягнуто жодного поступу
Полiтика 21.06.2025 11:52:27
На перемовинах міністрів Ірану та ЄС у Женеві не досягнуто жодного поступу
Читати
Адміністрація Трампа добиває "Голос Америки": понад пів тисячі співробітників отримали повідомлення про звільнення
Свiт 21.06.2025 11:05:57
Адміністрація Трампа добиває "Голос Америки": понад пів тисячі співробітників отримали повідомлення про звільнення
Читати
Кримінальне правопорушення: на півдні України аграрії знищили стародавні кургани
Надзвичайні події 21.06.2025 10:10:22
Кримінальне правопорушення: на півдні України аграрії знищили стародавні кургани
Читати

Популярнi статтi