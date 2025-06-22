Спротив триває: ЗСУ знищили 1100 окупантів та майже 40 артсистем

Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 1100 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 22 червня загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила 1 млн 11 тисяч військових. Також наші воїни за добу знищили майже 40 одиниць артилерійських систем, а ще дев’ять танків.
Втрати ворога на 22 червня:
- особового складу – близько 1 011 490 (+1100) осіб,
- танків – 10964 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 22867 (+2) од,
- артилерійських систем – 29432 (+39) од,
- РСЗВ – 1421 од,
- засобів ППО – 1188 од,
- літаків – 416 од,
- гелікоптерів – 337 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 579 (+157) од,
- крилатих ракет – 3376 (+7) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од,
- спеціальної техніки – 3920 од.
Раніше у Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, як вдосконалюють боротьбу з ударними та розвідувальними безпілотниками росіян. Так, мобільні група виявляють, глушать та збивають дрони.
ForUA.com нагадує, повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.Автор: Сергій Ваха