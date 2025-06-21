Зеленський дав завдання МЗС максимально посилити міжнародний тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президентом України поставлено завдання максимально посилити міжнародний тиск на РФ впродовж наступного місяця. Про це Сибіга сказав у суботу, 21 червня, в ефірі національного телемарафону.

"Перед нами — важливий місяць. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації з метою наближення справедливого та стійкого миру для України", - сказав очільник МЗС в ефірі телемарафону.

Міністр наголосив, що ключовим завданням є обмеження здатності Росії виробляти засоби терору. Дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів, зокрема самітів ЄС і НАТО наступного тижня.

"Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів — як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемирʼя, відкидають все — вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую — руйнівних", — підкреслив Сибіга.

Міністр поточнив, що йдеться насамперед про зниження стелі ціни на нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу Росії до компонентів для зброї.

"Очікуємо від наших партнерів рішучості. Особливо від Сполучених Штатів Америки. Всі ці дії мають бути скоординовані. Маємо ЄС і його держави-члени, Велику Британію, США, Японію, Австралію та Нову Зеландію. Це найбільші економіки світу та країни, санкції яких найбільш дошкульні та болючі для Росії. Вони можуть мати руйнівний характер для економіки Росії", — зазначив очільник МЗС.

"Мають бути прийняті справедливі рішення, які вже зараз дозволятимуть повною мірою їх використовувати. Говоримо про конфіскацію та використання активів для потреб відновлення та закупівлі зброї для України", — заявив міністр. Окремо він наголосив на необхідності введення санкцій проти всіх тих, хто допомагає Росії обходити обмеження, та запевнив, що відповідна робота ведеться. Він зробив особливий акцент на великих країнах, які є найбільшими імпортерами російської нафти.