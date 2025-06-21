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Економіка

Франція створить одразу два фонди на підтримку України по EUR 200 млн на кожен

Франція створить одразу два фонди на підтримку України по EUR 200 млн на кожен

Франція додатково до першої угоди з Україною на EUR 200 млн створює ще один фонд на EUR 200 млн на підтримку проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком, повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв у Facebook.

"Це стало можливим через велику увагу з боку французьких підприємств до конкурсу в рамках грантової угоди, підписаної торік", – написав він за результатами зустрічі з уповноваженим президента Франції П'єром Ельброном та генеральним директором Agence Française de Développement (AFD) Ремі Ріу.

Соболєв пояснив, що заявок на участь у фінансуванні з першого фонду було подано втричі більше, ніж передбачала програма, тож французькі партнери розширили фінансування.

"Новий фонд працюватиме за дещо іншим принципом: частина коштів — з французького бюджету, частина — у співфінансуванні, наприклад, коштами українських державних чи приватних компаній, міжнародних партнерів, іноземних фондів та урядів. Проєкти також реалізовуватимуться у партнерстві з французьким і українським бізнесом", – зазначив перший заступник міністра.

Він повідомив, що Мінекономіки поглиблюватиме співпрацю з AFD, яке вже рік має офіційне представництво Україні і реалізує ряд дієвих програм підтримки — соціального житла, муніципалітетів, бізнесу.

Соболєв додав, що на зустрічі сторони обговорили також співробітництво в галузі корпоративного управління і приватизації, забезпечення обладнанням промислових підприємств, подальшу підготовку до Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі 10-11 липня цього року.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ФранціяєвроінтеграціяМінекономікивідбудова Українивідбудова
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