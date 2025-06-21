До Луцька вперше завітають науковці, режисери, актори, митці, координатори артпроєктів і громадські діячі на Дні польської культури

2-3 липня в Луцьку відбудуться Дні польської культури під назвою «На кордоні культур». У програмі заходу – публічні зустрічі-знайомства з громадськими організаціями та митцями, презентації книжок, вистави й обговорення. Організатори події – Літературна платформа «Фронтера», платформа «Алгоритм дій», театр «Гармидер».



У ці дні до Луцька завітає більш як 10 культурних діячів із Польщі, серед яких – науковці, режисери, актори, митці, координатори артпроєктів і представники громадських організацій. З початку великої війни вони активно підтримують Україну, однак через безпекову ситуацію досі не мали змоги приїхати особисто. Цей візит стане для них нагодою побачити, як живе Луцьк в умовах великої війни, а також ознайомитися з культурними проєктами та поспілкуватися з місцевою спільнотою.



«Ця подія, – каже проєктна менеджерка Літературної платформи «Фронтера» Анна Єкименко-Поліщук, – продовження нашої роботи з налагодження партнерств із культурними організаціями з інших міст та країн. Цього року ми вже приймали в Луцьку команди Дому Франка, Офісу «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» та інші. Нам важливо, щоби Луцьк став майданчиком для діалогу представників культурного середовища. Ми запрошуємо колег до нашого міста, щоби знайомити їх між собою та закласти підґрунтя для майбутніх спільних проєктів».



Тож, 2 липня польська делегація матиме нагоду дослідити культурне життя Луцька та його креативні індустрії, а 3 липня всіх охочих запрошують долучитися до публічних подій.



Програма заходів



14:00 – публічна зустріч-нетворкінг з ГО «Польща-Україна».



Під час заходу гості розкажуть про свою діяльність, поділяться досвідом організації міжкультурних ініціатив у Польщі та запросять до знайомства і співпраці. Це чудова нагода для обміну ідеями, створення нових партнерств та діалогу. Модераторка Марія Андрухів.



15:30 – презентація книжки «Тут ти вже не такий, як усі» (упорядник – науковець, україніст, перекладач, викладач кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича в Познані Ришард Купідура). ​​Збірка історій «Мій перший та сто перший день у Польщі» з’явилася як результат конкурсу художніх текстів, присвячених трудовій міграції українців. Деякі тексти – вигадані, інші засновані на реальному досвіді авторів. Всі вони відображають переживання і труднощі, з якими зіштовхуються українці, що живуть у Польщі.



Під час заходу говоритимуть про деталі конкурсу та роботу журі, власне книжку та її місце в сучасному літературному просторі, а також про історії українських мігрантів і як триває польсько-український (не лише культурний) діалог. Модераторка Анна Єкименко-Поліщук.



17:00 – презентація поетичної збірки «Знаємо, уже знаємо» Мацея Краєвського. Ця дебютна поетична книжка автора – глибока, лаконічна та чесна розповідь, що багато років чекала своїх читачів. Головною рисою поетики Краєвського є мережа нашарувань, фотографічні кадри, короткі, позбавлені прикрас рядки. Поєднуючи емпатію з гнівом, автор показує людину, яка бореться за кожну мить життя.



Ця книга про спільний для нас біль і сміливість не мовчати. «Знаємо, уже знаємо» – це поезія, що змушує замислитися над станом сучасної людини та її зв’язком зі світом. Модератор Войцех Новак.



19:00 – вистава Exi(S)t та обговорення.



Перформанс заснований на подіях із життя однієї української родини. Ольга Кебас – мисткиня з Києва, яка була змушена покинути рідне місто після російського вторгнення. У цій виставі вона через танець розповідає про свій дім та сім’ю і те, як із війною змінилося їхнє життя. Героїня також простежує вплив російської пропаганди на життя її близьких і співвітчизників. Та попри це, Ольга продовжує шукати надію...



Після вистави заплановано обговорення з режисером Пшемиславом Прасновським.



Усі заходи відбуватимуться українською та польською мовами (з перекладом). Локація: Мистецький простір «Ангар» (Луцьк, вул. Залізнична, 9). Вхід безоплатний. Попередня реєстрація – за посиланням.