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На перемовинах у Женеві країни ЄС намагаються вгамувати ядерні апетити Ірану

На перемовинах у Женеві країни ЄС намагаються вгамувати ядерні апетити Ірану

У швейцарській Женеві сьогодні, 20 червня, розпочалися переговори між Іраном та європейськими країнами на тлі ірано-ізраїльської війни.

Як повідомляє AFP, у переговорах беруть участь очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі та міністри закордонних справ європейських країн, зокрема Великої Британії, Німеччини та Франції.

Переговори спрямовані на відновлення діалогу щодо ядерних амбіцій Тегерана та досягнення дипломатичного вирішення ірано-ізраїльської війни.

Франція разом із європейськими союзниками – Німеччиною та Великою Британією – готують для Ірану комплексну дипломатичну пропозицію з метою зупинити ескалацію війни з Ізраїлем.

Вперше з початку ізраїльських атак сторони провели прямі телефонні переговори, обговоривши можливість дипломатичного врегулювання війни. 

 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговориНімеччинаФранціяІранЖеневаВелика Британія
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