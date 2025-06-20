Захист від зловживань: МОЗ обмежив обіг налбуфіну

Міністерство охорони здоров’я України заборонило продаж сильнодіючого знеболювального препарату налбуфін за паперовим рецептом.

Відтепер у більшості регіонів України він доступний лише за електронним рецептом.

Винятки передбачені лише для аптек, що працюють у прифронтових районах або в зонах активних бойових дій, де немає технічної можливості виписувати електронні рецепти, сообщили в МОЗ.

На початку 2025 року Державна служба з лікарських засобів під час перевірок аптек зафіксувала відсутність паперових рецептів, за якими відпускався налбуфін та інші знеболювальні.

Препарат належить до групи опіоїдних анальгетиків. Його використовують для полегшення сильного та середнього больового синдрому, а також під час операцій, пологів та в післяопераційний період.

Водночас цей засіб не входить до затверджених стандартів лікування хронічного болю і не є офіційним для надання медичної допомоги військовим.

Незважаючи на це, рівень його споживання стрімко зростає: у 2024 році кількість електронних рецептів на налбуфін збільшилась майже вдвічі порівняно з 2023 роком.

Додаткову тривогу викликає різке зростання обсягів виробництва і продажу налбуфіну: у 2024 році його випустили на 43,4% більше, ніж у 2021-му, а реалізація зросла на 37,1%.

Під заборону також потрапили інші опіоїдні препарати — буторфанол та диналбуфін себакат.

МОЗ закликає лікарів і фармацевтів дотримуватися чинних правил, а пацієнтів — звертатися до медиків за коректним рецептурним призначенням, щоб уникнути ризиків, пов’язаних із неконтрольованим використанням сильнодіючих анальгетиків.