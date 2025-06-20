Росія не домагається капітуляції України. Про це заявив кремлівський диктатор Володимира Путіна під час виступу на пленарній сесії міжнродного економічного формуру в Санкт-Петербургі.

– Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на Земле, – заявив Путін.

Так він відповів на запитання модератора сесії, журналіста з ОАЕ, який запитав його: "Дональд Трамп намагається досягти того, що він називає "беззастережною капітуляцією Ірану" щодо його ядерної програми. Ви, як президент посії, чи ви шукаєте беззастережної капітуляції з боку Володимира Зеленського?"

На уточнюче питання щодо того, де він готовий зупинитися, Путін відповів:

"Считаю русский и украинский народ одни народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша".