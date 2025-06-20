Нацбанк встановив новий історичний максимум курсу євро

Національний банк за підсумками торгів на міжбанку встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 23 червня, на рівні 41,8335 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем курс виріс на 15 копійок (курс на 20 червня 41,6854 грн/$). Про це свідчать дані НБУ.

Курс євро на понеділок встановлено на рівні 48,2006 грн/€. Натомість сьогодні він був - 47,8590 грн/€. Тобто євро виросло, а гривня подешевшала на 35 копійок. І це новий історичний максимум.

Нагадаємо, на пʼятницю, 13 червня, Нацбанк різко підняв офіційний курс євро вище 48 грн до 48,0825 гривень. При цьому європейська валюта вперше перетнула позначку 48 гривень і за день подорожчала відразу на 63 копійки. Натомість долар дешевшав. І тенденція щодо долара, за прогнозами аналітиків, буде зберігатися.