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Економіка

Нацбанк встановив новий історичний максимум курсу євро

Нацбанк встановив новий історичний максимум курсу євро

Національний банк за підсумками торгів на міжбанку встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 23 червня, на рівні 41,8335 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем курс виріс на 15 копійок (курс на 20 червня 41,6854 грн/$). Про це свідчать дані НБУ. 

Курс євро на понеділок встановлено на рівні 48,2006 грн/€. Натомість сьогодні він був - 47,8590 грн/€. Тобто євро виросло, а гривня подешевшала на 35 копійок. І це новий історичний максимум. 

Нагадаємо, на пʼятницю, 13 червня, Нацбанк різко підняв офіційний курс євро вище 48 грн до 48,0825 гривень. При цьому європейська валюта вперше перетнула позначку 48 гривень і за день подорожчала відразу на 63 копійки. Натомість долар дешевшав. І тенденція щодо долара, за прогнозами аналітиків, буде зберігатися. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НБУНацбанккурсєвро
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