Герою України в день народження спалили авто, підозрюваного затримали

У Києві військовослужбовцю, Герою України у День народження спалили автомобіль, підозрюваного затримали, повідомляє у телеграмі пресслужба Офісу генпрокурора.



За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чоловіку повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).



За даними слідства, чоловік у 2021 році з тимчасово окупованого Криму переїхав до України, після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували, але згодом він самовільно залишив службу. Потім повернуся у військову частину, але за деякий час був звільнений.



«Останній рік, працюючи кур’єром, підозрюваний почав шукати спосіб зв’язатися зі спецслужбами ворога, щоб виїхати до РІ. В червні 2025 року вже на замовлення кураторів він отримав завдання знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ. Таким чином він мав продемонструвати свою надійність та готовність до співпраці», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ОГП, у дворі багатоповерхівки підозрюваний зробив декілька фото різних автомобілів ЗСУ, які надіслав на погодження замовнику, отримавши погодження щодо автомобіля – Ford Ranger камуфляжного окрасу, ввечері він облив його легкозаймистою речовиною та підпалив.

Офіс генпрокурора не уточнює, коли це сталося, але додає, що власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, якому в той день виповнилось 25 років.



Також, за даними правоохоронців, замовники підпалу передали підозрюваному пістолет, щоб надалі дати йому більше складне завдання – «вбити якусь відому людину», але до цього справа не дійшла, оскільки підозрюваний пояснив, що нікого особисто з високопосадовців не знає.



Правоохоронці затримали підозрюваного, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття та запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужб РФ, зокрема на військових та цивільних об’єктах. СБУ фіксує спроби використання завербованих українців для терактів, і закликає громадян повідомляти про підозрілі пропозиції.

У Службі безпеки України 15 січня повідомили про затримання понад 450 підозрюваних у підпалах протягом 2024 року.