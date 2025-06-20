Росія готує подвійний удар по Україні, – ЦПД

Російські окупанти планують продовжувати терор українських міст за допомогою ройових атак безпілотників, прагнучи знищити цивільне населення. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За словами Коваленка, паралельно з цими фізичними атаками, ворог розгортатиме потужні інформаційні кампанії. Їхня мета – вплинути як на міжнародну, так і на внутрішню українську аудиторію:

Для світу Росія поширюватиме наратив, що нібито вона відкрита до переговорів і змушена воювати, "бо Україна нібито хоче" продовження конфлікту.

Українцям ворог намагатиметься вселити думку, що "Україна нібито не здатна захиститися, і Росія здатна зруйнувати все", підштовхуючи суспільство до капітуляції.

Коваленко наголосив, що цей тиск необхідно витримати. Він запевнив, що воєнні рішення для протидії ройовим атакам вже готуються, а також буде налагоджена ефективна інформаційна протидія.

"Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати й там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", – підсумував Коваленко, закликаючи українців до стійкості.