Стала відома причина від'їзду Трампа з саміту G7

Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7, що проходив у Канаді. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Офіційною причиною від’їзду Трамп назвав необхідність вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак джерела видання стверджують, що справжньою причиною могло бути роздратування діями президента Франції Еммануеля Макрона, зокрема його візитом до Гренландії та критикою ідеї Трампа встановити контроль над островом.

Також співрозмовники FT відзначають, що Трамп не виявляв інтересу до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув на саміт 17 червня.

Після свого від’їзду Трамп написав у соцмережі Truth Social, що заява Макрона про його повернення до Вашингтона задля роботи над припиненням вогню між Ізраїлем і Іраном — неправдива.

— Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я їду до Вашингтона, — написав Трамп.

ForUA.com нагадує, сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроєкту щодо посилення санкцій проти РФ та її торговельних партнерів щонайменше до липня.