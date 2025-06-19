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ГУР додало шістьох російських спортсменів-пропагандистів до бази War&Sanctions

ГУР додало шістьох російських спортсменів-пропагандистів до бази War&Sanctions

Головне управління розвідки Міністерства оборони України внесло до бази War&Sanctions дані про шістьох російських спортсменів, тренерів і спортивних функціонерів, які беруть участь в інформаційно-психологічних операціях проти України та підтримують агресивну політику Кремля.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі ГУР МО.

Серед фігурантів:

Яна Єгорян — фехтувальниця, лейтенантка ЗС Росії, віцепрезидентка федерації фехтування Московської області, амбасадорка прокремлівського руху «Здоровоє отєчєство», який діє й на окупованих територіях України.

Аліна Загітова — фігуристка, ведуча російського Першого каналу, амбасадорка компанії «Татнефть». Публічно підтримала поправки до конституції Росії, що дозволили Путіну залишитися при владі, та відвідувала окупований Крим.

Клімєнт Колєсніков — плавець, інструктор спортивної команди Росгвардії, має військове звання.

Євгеній Байдусов — борець греко-римського стилю, учасник міжнародних турнірів. Використовував символіку Z та публічно визнає Крим частиною Росії.

Арам Грігорян — дзюдоїст, член клубу «Динамо» та національної збірної, учасник збору коштів для російської армії.

Ілья Буров — фристайліст, рядовий спортивної роти ЦСКА у Севастополі. Публічно підтримує кремлівську пропаганду, закликає «захищати російськомовне населення».

У ГУР наголосили: «Кожен із них залишається частиною міжнародної спортивної системи — попри прямі зв’язки зі збройними формуваннями агресора та участь у пропагандистських кампаніях».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

спортсмениГУРгур мопропагандисти
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