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До кінця червня країна-агресор обіцяє повернути п'ять українських дітей

До кінця червня країна-агресор обіцяє повернути п'ять українських дітей

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що п'ять дітей зі списку, переданого Україною у Стамбулі, вже "були в роботі", і до кінця червня вони повернуться до родин.

Як передає УП, про це Львова-Бєлова заявила в межах Пєтєрбурзького міжнародного економічного форуму.

"Ми можемо сказати про п'ять осіб, які в нас уже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України", - зазначила вона.

За її словами, діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.

Крім того, вона повідомила, що Росія теж готує свій список російських дітей, які перебувають в Україні.

Російська омбудсманка зазначила, що передати список планують "на наступному раунді переговорів".

"У нас також є діти в Україні, які потребують возз'єднання з російськими сім'ями. Зараз у нас вісім дітей у списку, які перебувають у країнах ЄС, вони були евакуйовані туди з України, а їхні батьки перебувають у Росії. І з України в нас поки що близько 10 осіб, з ким теж ми зараз ведемо переговори щодо повернення", - розповіла вона.

 Автор: Богдан Моримух

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