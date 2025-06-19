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Іран завдав удару по лікарні «Сорока» в Беер-Шеві, це третя найбільша лікарня в Ізраїлі

Іран завдав удару по лікарні «Сорока» в Беер-Шеві, це третя найбільша лікарня в Ізраїлі

Іран здійснив масштабну ракетну атаку на Ізраїль, внаслідок якої є влучання в центральних та південних регіонах країни, а кількість постраждалих перевищує 40 осіб. Атака розпочалася із запуску безпілотників, після чого Іран завдав масованого ракетного удару.

Одним з найбільш постраждалих об'єктів стала лікарня «Сорока» в Беер-Шеві, яка є третьою за величиною в Ізраїлі. За попередніми даними, щонайменше 10 осіб отримали поранення в результаті цього удару.

Також атаковано місто Рамат-Ган, де зафіксовано вибухи.

Вибухи пролунали й у Тель-Авіві, де зафіксовано прямі влучання в будівлі в центрі міста. Серед уражених об'єктів — будівля Ізраїльської фондової біржі, що свідчить про цілеспрямованість атаки на ключові інфраструктурні та фінансові об'єкти.

Наразі триває оцінка повного масштабу руйнувань та кількості постраждалих. Ізраїльські служби екстреної допомоги працюють на місцях влучань.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ІзраїльатакаІранракетний ударлікарня «Сорока»
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