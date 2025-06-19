Ухилянтам змінять покарання за порушення мобілізаційного законодавства

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13350, який передбачає нову систему стягнення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства та посилення відповідальності для громадян, які ухиляються від військового обліку.

Згідно з документом, громадянам дозволять сплачувати штраф частинами, але лише за умови оперативної реакції. Наприклад, щоб вважатися виконаною, постанова про адміністративне правопорушення має бути погашена:

- на 10 % — протягом 2 днів після набуття чинності;

- на 20 % — упродовж 4 днів;

- на 30 % — за 6 днів;

- на 50 % — протягом 10 днів.

Однак, якщо штраф не буде сплачений у повному обсязі протягом 30 днів, на громадянина чекають додаткові санкції. У разі наявності доходу, вищого за мінімальну зарплату, або заощаджень, що перевищують розмір штрафу, його стягнуть примусово.

У випадку, якщо людина не має доходу чи не працює, вона буде направлена на громадські роботи, аби "заробити" необхідну суму.

Законопроєкт також змінює ст. 300-3 Кодексу про адміністративні правопорушення, розширюючи інструменти тиску на тих, хто системно порушує правила військового обліку.

Варто зазначити, що нові правила будуть діяти ретроспективно — тобто поширюватимуться навіть на тих, хто не сплатив штраф до моменту набрання законом чинності.