Ухилянтів штрафуватимуть дистанційно

В Україні найближчим часом має з'явитися нова функція в застосунку «Резерв+», яка дозволить штрафувати ухилянтів дистанційно. Це стане можливим завдяки запуску оновленої версії програми, яка може бути доступна вже влітку цього року.

Зараз згідно з діючим законодавством, штрафи за порушення правил військового обліку накладаються лише за умови особистої присутності порушника. Тобто, аби отримати штраф, особа повинна була бути особисто присутньою під час перевірки або виклику до територіального центру комплектування (ТЦК).

З нововведеннями ж ситуація зміниться. Тепер за допомогою «Резерв+» можна буде накладати штрафи без необхідності особистої присутності порушника. Нехтування інформацією, яку надсилає додаток, а також відмова від явки до ТЦК можуть призвести до значних фінансових санкцій.

Як працюватиме нова система

Відтепер застосунок «Резерв+» буде відслідковувати виконання військовозобов'язаними особами своїх обов'язків. У разі порушення правил обліку або відмови від явки до ТЦК, система автоматично фіксуватиме такі порушення. В результаті, на порушників накладатимуться штрафи, які будуть стягуватися дистанційно. Вони можуть бути значними — від 8 500 гривень і більше, залежно від характеру порушення.

Це нововведення також має на суттєво посилити контроль за військовим обліком і зменшити кількість ухилянтів. Оскільки можливість уникнути відповідальності за порушення через відмову від явки до ТЦК буде ліквідована, це значно ускладнить ситуацію для тих, хто намагається ухилитися від військової служби.