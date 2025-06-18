﻿
Технології

Ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім’ї, – Урсула фон дер Ляєн

Ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім’ї, – Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія офіційно запропонувала внести Україну до єдиної зони роумінгу Roam like at home з 1 січня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

З моменту приєднання українці зможуть користуватися мобільним зв’язком — дзвінками, SMS та інтернетом — у 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Водночас громадяни Євросоюзу зможуть спілкуватися в Україні на умовах своїх домашніх тарифів.

—Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими в ЄС та вдома. Тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім’ї, — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Це не лише фінансове полегшення, а й гарантія однакової якості та швидкості зв’язку, а також безкоштовного доступу до служб екстреної допомоги.

До кінця 2025 року діятиме перехідна угода між телекомунікаційними операторами України та ЄС, яка вже зараз дозволяє знижені тарифи на роумінг.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна очікує на остаточне схвалення цього рішення Радою ЄС.

— Ми створюємо важливий прецедент — досі жодна країна поза межами Євросоюзу не долучалась до політики Roam like at Home, — зазначив прем’єр.

ForUA.com нагадує, президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

роумінгУкраїна-ЄСУрсула фон дер Ляєн
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Медичні вантажі для лікарень Харківщини, Вінниччини та Києва передали БФ молодіжної ініціативи «Надія», Валерій Дубіль і Віта Присяжнюк
Суспiльство 18.06.2025 17:01:20
Медичні вантажі для лікарень Харківщини, Вінниччини та Києва передали БФ молодіжної ініціативи «Надія», Валерій Дубіль і Віта Присяжнюк
Читати
З 2017 до 2024 року бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
Суспiльство 18.06.2025 16:51:50
З 2017 до 2024 року бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
Читати
Окупанти повністю зруйнували офіс і склад видавництва "Український пріоритет"
Культура 18.06.2025 16:30:20
Окупанти повністю зруйнували офіс і склад видавництва "Український пріоритет"
Читати

Популярнi статтi