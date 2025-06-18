Кінець залежності: Єврокомісія пропонує поетапну відмову від російського газу та нафти

Європейська Комісія прагне встановити дедлайн для повної відмови від російських енергоносіїв. Телеканал FREEДОМ з Брюсселя розповів про деталі нової ініціативи.

Європейський Союз зробив значний крок до припинення залежності від російського газу до 2027 року. У Страсбурзі було презентовано проєкт регламенту, що передбачає поетапну відмову від трубопровідного та скрапленого природного газу (СПГ). Документ також містить заходи, спрямовані на повне припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи свої поставки енергоносіїв як зброю. Ми вжили чітких заходів, щоб перекрити кран і назавжди покласти край ері російського викопного палива в Європі".

Представляючи новий регламент, єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен підкреслив, що йдеться не про санкції проти Росії, а про забезпечення власної енергетичної безпеки. "Росія неодноразово ставила під загрозу енергетичну безпеку Європи. Припинення енергетичних зв’язків з Росією є абсолютною необхідністю. Цією законодавчою пропозицією ми визначаємо наше власне енергетичне майбутнє. Це означає, що до кінця 2027 року на наших ринках більше не буде російського палива", – зазначив Йоргенсен.

За задумом Єврокомісії, новий регламент має бути схвалений Європейським парламентом та Радою ЄС. Прийняття документа вимагатиме кваліфікованої більшості, що дозволить уникнути вето з боку окремих країн. Раніше Угорщина та Словаччина заявляли, що не підтримують план Єврокомісії щодо відмови від російського газу.

Дан Йоргенсен пояснив, що для прийняття цього законодавства знадобиться кваліфікована більшість у Раді, що унеможливлює вето з боку жодної країни. Він додав, що після прийняття всі країни будуть зобов'язані застосовувати його, і в разі недотримання будуть правові наслідки. Комісія тісно співпрацює з країнами, щоб мінімізувати будь-який негативний вплив, забезпечуючи перехід без зростання цін та проблем з безпекою поставок.

Єврокомісія обіцяє врахувати побоювання деяких країн, ймовірно, Угорщини. Країни-члени ЄС повинні будуть представити детальні плани та етапи для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.

Очікується, що заборона на імпорт російського газу за новими контрактами набуде чинності з 1 січня 2026 року. Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами припиниться до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що постачається трубопроводом до країн, які не мають виходу до моря і які пов'язані довгостроковими контрактами. Ці поставки триватимуть до кінця 2027 року. Довгострокові контракти на послуги терміналів СПГ для клієнтів з Росії або для підприємств, контрольованих росіянами, також будуть заборонені до кінця 2027 року.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вже назвав плани Єврокомісії "порушенням суверенітету своєї країни і неприйнятними".

За даними єврочиновників, раніше ЄС імпортував з Росії понад 150 мільярдів кубометрів газу на рік. У період з 2021 по 2023 роки імпорт вдалося скоротити більш ніж на 70%, до 43 мільярдів кубометрів. Однак минулого року ця тенденція до зниження припинилася, і імпорт дещо зріс, хоча і не до колишнього рівня.

За різними оцінками, цього року російський газ все ще постачатиметься до Європи, але обсяг складе близько 13% від загального імпорту. Журналіст Віталій Сизов підсумував: "Європа хоче максимально скоротити дохід від продажу вуглеводнів, і вони вживають таких заходів. Тобто можна з високою часткою прогнозувати, що 2027 рік стане останнім, коли російський газ надходитиме до Європи".