Війна в Україні може бути зупинена лише шляхом потужного економічного тиску, і ця відповідальність лежить на Сполучених Штатах Америки та Китаї. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Його заява підкреслює зростаюче розчарування деяких європейських політиків у відсутності єдиної стратегії тиску на Росію.

Мерц чітко заявив, що саме санкції є найефективнішим інструментом для припинення бойових дій. "Лише дві країни у світі мають реальні можливості здійснити такий тиск, — наголосив він. — Одна з них — Китайська Народна Республіка, інша — Сполучені Штати Америки". Він висловив переконання, що Китай, незважаючи на свою економічну потугу та вплив на Росію, навряд чи піде на такі кроки. "Китай цього не зробить. Тому залишаються США, які повинні це зробити, і ми заохочуємо та підбадьорюємо американського президента Дональда Трампа", — додав Мерц. Ця заява відображає спільні очікування багатьох європейських лідерів, які покладають значні надії на Вашингтон.

Проте, позиція президента США Дональда Трампа щодо санкцій викликає занепокоєння. Під час нещодавнього саміту G7 Трамп виступив проти запровадження нових обмежень для Росії. Він аргументував це тим, що санкції "завдають надто великої шкоди американській економіці" і не вважає їх доцільними на цьому етапі.

Ця розбіжність у поглядах між європейськими союзниками та американською адміністрацією може ускладнити формування єдиного та ефективного фронту економічного тиску на Москву. Заява Мерца підкреслює важливість координації міжнародних зусиль та пошуку спільних рішень для завершення війни в Україні.