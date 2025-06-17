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Спорт

Ліга Європи: "Шахтар" дізнався суперника у першому раунді кваліфікації

Ліга Європи: "Шахтар" дізнався суперника у першому раунді кваліфікації

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/26. З цієї стадії путівку до основного турніру виборюватиме донецький "Шахтар".

Підопічним Арди Турана потрібно пройти чотири раунди, щоб потрапити до основного етапу ЛЄ. У разі невдачі на одному з етапів відбору вони опустяться до Ліги конференцій.

В результаті жеребкування 1 раунду кваліфікації Ліги Європи "Шахтар" дізнався свого суперника, повідомляє УЄФА.

Жеребкування 1 раунду кваліфікації Ліги Європи: суперник "Шахтаря"

Перед жеребкуванням 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар потрапив до сіяних команд.

Таким чином, суперником "гірників" могла стати одна з команд, яка була несіяною – це шведський Геккен, азербайджанський Сабах, фінський Ільвес Тампере та косовська Пріштіна.

Жеребкування кваліфікації Q1 для "Шахтаря" у Лізі Європи визначило у суперники "Ільвес Тампере".

Всі результати жеребкування Ліги Європи: 1-й раунд

  • Шахтар (Україна) — Ільвес Тампере (Фінляндія);
  • Пакш (Угорщина) — ЧФР (Румунія);
  • Спартак Трнава (Словаччина) — Геккен (Швеція);
  • Сабах (Азербайджан) — Цельє (Словенія);
  • Легія (Польща) — Актобе (Казахстан);
  • Левські (Болгарія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль);
  • АЕК (Кіпр) — Партизан (Сербія);
  • Шериф (Молдова) — Пріштина (Косово).

Перші матчі кваліфікації Q1 Ліги Європи заплановані на 10 та 17 липня.

Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться 18 червня, а матчі заплановані на 24 та 31 липня.

ForUA.com нагадує, "Шахтар" уперше за 25 років не зіграє у Лізі чемпіонів. За підсумками сезону-2024/25 у чемпіонаті України "гірники" посіли третю сходинку та мали виступити у Лізі конференцій.

Проте завдяки перемозі у Кубку України гратимуть у кваліфікації Ліги Європи.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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