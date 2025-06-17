Пес Річард врятував свого хазяїна під час ракетної атаки в Києві

Катерина Лісова розповіла про порятунок свого старшого онука під час ракетної атаки вночі на дев'ятиповерхівку в Києві.

"Мого онука врятував собака. Він вийшов з ним на вулицю, коли стало гучно. Потім поряд щось вибухнуло і собачка втекла. Хлопець став кликати її, побіг шукати... Це його й врятувало.... Залишився з повідком від собаки - документи, всі речі - під завалами. У мене дрижать руки, серце - то галопом, то завмирає..." - розповіла жінка.

"Виявляється, мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися в квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею. За якусь мить - удар..." - згодом поточнила Катерина Лісова в своєму блозі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет у вівторок, 17 червня, загинуло 15 людей, 99 постраждали, 59 з них ушпиталено. Ці дані можуть змінюватись, оскільки йде розбір завалів будинку, у який влучила ворожа ракета.