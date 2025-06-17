Ізраїль ліквідував новопризначеного начальника Генштабу Ірану

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію нового начальника Генштабу іранських збройних сил Алі Шадмані під час нічних авіаударів по Ірану. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що Шадмані був призначений на цю посаду лише кілька днів тому, замінивши генерал-майора Голама Алі Рашида, який загинув під час перших ізраїльських ударів по Ірану в п’ятницю. Таким чином, Алі Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія – головне військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій – лише близько чотирьох днів.

За даними ЦАХАЛу, Шадмані був де-факто найвищим військовим командиром Ірану, фактичним "начальником військового штабу", і вважався найближчим військовим радником верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він командував як КВІР, так і загальними збройними силами Ірану.

Військові Ізраїлю наголошують, що під командуванням Шадмані центральний штаб Хатам-аль-Анбія "відповідав за управління бойовими операціями" і "безпосередньо впливав на наступальні плани Ірану, спрямовані проти Держави Ізраїль". Раніше Шадмані був заступником штабу Хатам-аль-Анбія та начальником оперативного управління збройних сил Ірану.