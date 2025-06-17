G7 ухвалила спільну заяву щодо Близького Сходу після компромісу з США

Лідери країн Великої сімки домовилися про спільну заяву щодо ситуації на Близькому Сході, попри початкове небажання США підтримати документ. Текст заяви оприлюднено на сайті канадського головування в G7.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, президент США Дональд Трамп погодився підтримати заяву після внесення правок — зокрема щодо заклику до дипломатичного врегулювання конфлікту та дотримання міжнародного права.

«Ми закликаємо до вирішення іранської кризи шляхом, що призведе до загального зниження напруженості в регіоні, включно з припиненням вогню в Газі», — зазначено в документі.

У тексті також наголошується на підтримці права Ізраїлю на самооборону та його безпеки, а Іран названо «головним джерелом нестабільності та терору в регіоні». Лідери G7 підтвердили, що Тегеран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

Ця заява наразі є єдиним спільним документом, ухваленим лідерами G7 на поточному саміті. Питання війни Росії проти України у ній не згадується.