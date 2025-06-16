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Туристичний вандалізм: у Вероні зламали "стілець Ван Гога"

Туристичний вандалізм: у Вероні зламали "стілець Ван Гога"

Турист зламав скульптуру "стілець Ван Гога" з кристалів Swarovski у музеї Палаццо Маффеї у Вероні. Це інтерпретація стільця з картини Вінсента Ван Гога "Спальня" (1888 р.), пише BBC.

Пара немолодих відвідувачів дочекалася, поки співробітники залишать залу, щоб сфотографуватися на експонаті художника Ніколи Болла.

Жінка діяла акуратно - лише вдала, що сідає на стілець, а от чоловік заради гарного кадру пішов ва-банк. Фотосесію скульптура не пережила і впала під вагою чоловіка. Після цього любителі прекрасного втікли, але камери все зафіксували.

Адміністрація музею присвятила їм гнівний пост у соцмережах і назвала "ідіотами". Стілець реставрують і не виключено, що за рахунок вандалів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

туризмІталіяванталізм
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