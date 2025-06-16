Путін ні з ким не розмовляє, бо був дуже ображений, коли його викинули з G8, - Трамп

Президент США Дональд Трамп перед самітом Групи семи (G7) у Канаді заявив, що виключення Росії з G8 було, на його думку, помилкою.

Про це він сказав під час спілкування з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Він також додав, що, на його думку, повномасштабної війни в Україні можна було б уникнути, якби він залишався президентом США ще чотири роки тому.

"Раніше це була Група восьми. Потім Барак Обама і “людина на імʼя Трюдо” виступили проти участі Росії. Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів", — зазначив Трамп.

Президент США заявив, що президента Росії начебто «дуже образився» після того, як його вигнали з G8 і «навіть не розмовляє з людьми, які його вигнали».

«Путін розмовляє зі мною. Він більше ні з ким не розмовляє. Він не хоче говорити, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з G8», – сказав Трамп.

Президент США також висловив сподівання, що саміт G7 принесе результати, зокрема в питанні торгівлі з Канадою.

Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.