﻿
Полiтика

Канада готує новий пакет безпекової допомоги Україні

Канада готує новий пакет безпекової допомоги Україні

Канада може оголосити додатковий пакет допомоги Україні на саміті G-7.

Про це пише CBC News.

"Очікується, що премʼєр-міністр оголосить про додаткову допомогу Україні під час саміту G7", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що уряд Канади раніше вже виділив 2 млрд канадських дол. (близько 1,5 млрд дол. США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.

"Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі", - стверджує CBC News.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КанадаG-7
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Завершальний етап стамбульських домовленостей: Україна повернула 1245 тіл загиблих захисників та цивільних
Суспiльство 16.06.2025 13:56:37
Завершальний етап стамбульських домовленостей: Україна повернула 1245 тіл загиблих захисників та цивільних
Читати
ВПС Ізраїлю знищили третину іранського ракетного арсеналу
Свiт 16.06.2025 13:24:54
ВПС Ізраїлю знищили третину іранського ракетного арсеналу
Читати
«Гинуть найкращі»: актор і захисник Юрій Феліпенко загинув на фронті
Культура 16.06.2025 12:58:07
«Гинуть найкращі»: актор і захисник Юрій Феліпенко загинув на фронті
Читати

Популярнi статтi