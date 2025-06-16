Україна готова купити оборонний пакет у США, – Зеленський

Україна готова купити оборонний пакет у Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, пише "Українська правда".

За словами президента, він планує обговорити під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити.

– Ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що в нас буде така можливість. Принаймні, розраховую, – стверджує Зеленський.

ForUA.com нагадує, нещодавно видання Axios з посиланням на представника Білого дому повідомило, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським під час саміту G7.

Як відомо, саміт G7 розпочався 15 червня, а триватиме до 17 червня у канадському місті Кананаскіс.

Востаннє Трамп і Зеленський зустрічалися у Ватикані у день, коли відбувався похорон Папи Римського Франциска у квітні.