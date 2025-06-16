Корупційна схема із закупівлі техніки для війська: Збитки перевищують 64 млн грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) та Служба безпеки України (СБУ) викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для одного з військових підрозділів. Організатори схеми штучно створювали умови для перемоги у державних тендерах "потрібної" компанії, що призвело до збитків державі на понад 64 мільйони гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин та представників комерційної структури.

З вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, щоб усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 мільйони гривень дорожче, ніж інші учасники.

За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин.