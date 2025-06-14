Зеленський переконаний, що Путін урешті-решт обдурить Трампа

Попри відновлення спілкування між адміністраціями Росії та Сполучених Штатів, у Кремля немає бажання закінчити війну – таку думку президент України Володимир Зеленський висловив ув інтерв’ю американському каналу Newsmax.

Відповідаючи на питання про спілкування Москви й Вашингтона, Зеленський назвав її «дуже теплою бесідою».

«Я не вважаю, що можу сказати президенту Трампу, як вести діалог. Він – президент, якого обирали Сполучені Штати Америки, він може робити, що хоче. Але моя позиція завжди була – це двосторонні відносини, але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну. І кінець кінцем він обдурить Трапа. Весь світ це побачить. Він така людина, і він готовий до якихось кроків деескалації, тільки якщо буде під сильним тиском», – заявив він.

Він додав, що не знає зміст переговорів представників Трампа й Путіна, але назвав неправильним обговорення питань, пов’язаних із Україною, без участі України: «говорити про Україну й вирішувати якісь питання без нас – я вважаю, що це несправедливо».

Коментуючи переговори з Росією, президент висловив думку, без участі США зупинити війну буде дуже складно:

«Якщо Америка не буде підключатися до цих перемовин, або ще гірше - обмежувати допомогу Україні, то в України буде достатньо слабка позиція в дипломатії з росіянами».

Він наголосив, що Путін не хоче закінчувати війну, але відчуває потребу «показати Трампу позитив», щоб уникнути запровадження санкцій.

«Путін сьогодні показує всім, що він начебто за конструктивний, політичний, дипломатичний шлях до деескалації. Це неправда. На це можна погодитись тільки із заплющеними очима», – наполягає Зеленський.

Він порівняв російську агресію з «потягом на великій швидкості, де за кермом нікого немає». Президент вказав на настрої в російському суспільстві, а також на прибутки від російської військової промисловості.

«І якщо вдасться все-таки посадити його за стіл перемовин і зупинити Путіна – я завжди казав президенту Трампу, це прекрасно. Це буде в будь-якому випадку напівперемога, тому що все так розігнано в Путіна, що він або через паузу прийде знову, або просто об’єкт (агресії – ред.) буде змінено. А ми не бажаємо нікому війни», – вважає він.

Відтак, на думку Зеленського, окрім припинення війни, потрібні «сильні санкції і чіткий план, як ця війна закінчиться», а також гарантії безпеки для України.

Президент США Дональд Трамп 12 червня заявив, що він розчарований Україною та Росією, а мирну угоду, на його думку, вже можна було б укласти.