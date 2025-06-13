Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату в несплаті податків, повідомляє пресслужба відомства 13 червня.

За повідомленням, співробітники ДБР спільно зі Службою безпекою України повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від нині забороненої партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів».

Ім’я політика не називають, проте опубліковані деталі свідчать, що йдеться про Вадима Новинського, інформує Радіо Свобода. ДБР інкримінує йому ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах:

«За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність в України, ставши податковим резидентом. Всупереч вимогам податкового законодавства він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок у сумі понад 4,3 мільярда гривень».

Бюро додає, що колишній парламентар, зокрема, отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 мільярдів грн від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які працювали на Кіпрі.

Вадим Новинський перебуває за кордоном. Він наразі публічно не коментував звинувачення.

У січні 2025 року співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України повідомили Новинському про підозру в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

В Україні широковідомим Вадим Новинський став у часи Євромайдану. Після розстрілу «Небесної сотні» Петро Порошенко, ще не будучи президентом, публічно обізвав Новинського «сукою православною». Правда, на відміну від Януковича, Захарченка, Пшонки та інших тодішніх керівників країни Вадим Новинський не втік до Росії. Більш того - він взяв участь у створенні партії «Опозиційний блок», був обраний до нового парламенту і зберігав до 2022 року свій бізнес в Україні.

У квітні 2025 року підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський повідомив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима. Про це він розповів у дописі у соцмережі. Втім, в Україні Новинський не з'являється, оскільки перебуває в розшуку. Але підписує свої фото, нібито він уже повернувся.