Вечірній дайджест ForUА: Ситуація на Близькому Сході, мільярд євро від ЄС та трагедія з українцями у Франції

13 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:
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Сили оборони України втратили стратегічний населений пункт на Харківщині.
- Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських активів.
- У Франції розбився автобус із українцями, відомо про 4 загиблих, 11 важкопоранених і 34 поранених, — BFMTV.
- Україна в ЄС: можливий спільний вступ з країнами Балкан.
- В іранському Натанзі стався витік радіації після ураження Ізраїлем ядерного об'єкта, але це трапилося всередині будівлі, назовні радіація не потрапила, — організація з атомної енергетики Ірану.
- Україна готується до зими: Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону.
- США перекидають додаткові війська, в тому числі кораблі, на Близький Схід в очікуванні можливої відповіді Ірану на атаку з боку Ізраїлю, — AP News.
- В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих, - Координаційний штаб.
- Нетаньяху розраховує обговорити ізраїльські удари по Ірану з Путіним, — ЗМІ.
- Українським вчителям планують підвищити зарплату до 24 тисяч гривень.
- Ізраїль завдав повторних потужних ударів: під атакою ракетна база в Тебризі. Ізраїльські військові завдають ударів по стратегічних цілях на іранських ракетних базах, намагаючись зірвати або уповільнити можливі удари у відповідь з боку Ірану — звідси й інтенсивні авіаудари по району Тебриза.
- У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку уряду Дениса Шмигаля.
- ЄС продовжив тимчасовий захист українських біженців до 2027-го року, — єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Бруннер.
- Іран планує найбільшу в історії ракетну атаку по Ізраїлю, мова про пуск сотень ракет одночасно, — Reuters.
Автор: Галина Роюк