﻿
Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: Ситуація на Близькому Сході, мільярд євро від ЄС та трагедія з українцями у Франції

Вечірній дайджест ForUА: Ситуація на Близькому Сході, мільярд євро від ЄС та трагедія з українцями у Франції

13 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Сили оборони України втратили стратегічний населений пункт на Харківщині.

 

  • Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських активів.
  • У Франції розбився автобус із українцями, відомо про 4 загиблих, 11 важкопоранених і 34 поранених, — BFMTV.
  • Україна в ЄС: можливий спільний вступ з країнами Балкан.
  • В іранському Натанзі стався витік радіації після ураження Ізраїлем ядерного об'єкта, але це трапилося всередині будівлі, назовні радіація не потрапила, — організація з атомної енергетики Ірану.
  • Україна готується до зими: Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону.
  • США перекидають додаткові війська, в тому числі кораблі, на Близький Схід в очікуванні можливої відповіді Ірану на атаку з боку Ізраїлю, — AP News.
  • В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих, - Координаційний штаб.
  • Нетаньяху розраховує обговорити ізраїльські удари по Ірану з Путіним, — ЗМІ.
  • Українським вчителям планують підвищити зарплату до 24 тисяч гривень.
  • Ізраїль завдав повторних потужних ударів: під атакою ракетна база в Тебризі. Ізраїльські військові завдають ударів по стратегічних цілях на іранських ракетних базах, намагаючись зірвати або уповільнити можливі удари у відповідь з боку Ірану — звідси й інтенсивні авіаудари по району Тебриза.
  •  У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку уряду Дениса Шмигаля. 
  • ЄС продовжив тимчасовий захист українських біженців до 2027-го року, — єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Бруннер.
  • Іран планує найбільшу в історії ракетну атаку по Ізраїлю, мова про пуск сотень ракет одночасно, — Reuters.

 

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаІзраїльобмінІранвідставка уряду
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна готується до зими: Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2025/2026
Енергетика 13.06.2025 14:12:18
Україна готується до зими: Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2025/2026
Читати
Трамп анонсував жорстокіші атаки Ізраїлю на Іран
Головне 13.06.2025 13:52:23
Трамп анонсував жорстокіші атаки Ізраїлю на Іран
Читати
Українським вчителям планують підвищити зарплату до 24 тисяч гривень
Суспiльство 13.06.2025 13:35:29
Українським вчителям планують підвищити зарплату до 24 тисяч гривень
Читати

Популярнi статтi