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Ізраїль збив усі безпілотники першої хвилі іранського удару

Ізраїль збив усі безпілотники першої хвилі іранського удару

Командування тилом Ізраїлю оголосило про відбій тривоги.

Заявлено, що всі БпЛА, які летіли в бік Ізраїлю з Ірану, на даному етапі повністю перехоплені.

До наступного повідомлення Командування тилом можна не перебувати поблизу укриттів.

Відомо, що Ізраїлем для завдання ударів по цілях, пов'язаних з іранською ядерною програмою, було задіяно 200 винищувачів ВПС Ізраїлю, повідомив представник ЦАХАЛ Ефі Дефрін.

За словами прес-секретаря Армії оборони Ізраїлю, які наводить CNN, у ході «високоткової та синхронізованої операції» було застосовано загалом 330 різних боєприпасів, уражено понад 100 цілей.

Як зазначає CNN, 200 винищувачів становлять 60% авіапарку ВПС Ізраїлю, згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Уранці в п’ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав низку авіаударів по Ірану, метою яких були об'єкти ядерної програми Ірану і військове керівництво країни.

Армія оборони Ізраїлю назвала ці атаки «влучними превентивними ударами», а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про початок масштабної військової операції Лев, що встає (Rising Lion), метою якої є завдавання удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його підприємствах із виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктах. За словами очільника Ізраїлю, Іран володіє обсягами збагаченого урану, достатніми для виготовлення дев’яти ядерних боєзарядів.

Іран заявив, що Ізраїль перейшов усі червоні лінії, і тепер у Тегерана немає жодних обмежень для удару у відповідь.

 

 Автор: Богдан Моримух

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