Довга війна: ізраїльтянам рекомендують запастися їжею, речами та теплим одягом

Зі звернення прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу можна висновувати, що країна готується до довгої війни. Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею, речами та теплим одягом.

Принаймні на цей час очікують, що військова операція Ізраїлю проти Ірану триватиме не менше двох тижнів.

З’явилася також інформація, про що докладно писав ForUA, що агенти Моссада провели операцію, схожу на «Павутину»: ще задовго до нападу створили приховану базу вибухових дронів неподалік Тегерана. У ніч атаки ці дрони були активовані та спрямовані на ракетні установки класу «земля-земля», розташовані на військовій базі Асфакабад — одному з ключових об'єктів, що становлять пряму загрозу Ізраїлю.

Уранці в п’ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав низку авіаударів по Ірану, метою яких були об'єкти ядерної програми Ірану і військове керівництво країни.

Армія оборони Ізраїлю назвала ці атаки «влучними превентивними ударами», а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про початок масштабної військової операції Лев, що встає (Rising Lion), метою якої є завдавання удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його підприємствах із виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктах. За словами глави Ізраїлю, Іран володіє обсягами збагаченого урану, достатніми для виготовлення дев’яти ядерних боєзарядів.

Іран заявив, що Ізраїль перейшов усі червоні лінії, і тепер у Тегерана немає жодних обмежень для удару у відповідь.