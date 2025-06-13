Міхаель Шемеш: Моссад провів серію таємних операцій на території Ірану

Ізраїльське джерело у сфері безпеки:

Було зібрано значний обсяг розвідувальної інформації та здійснено ретельний моніторинг для встановлення причетности високопоставлених представників іранської системи безпеки та вчених-ядерників, які були ліквідовані.

Моссад провів серію таємних операцій на території Ірану, з метою завдати удару по його стратегічних ракетних системах і системах протиповітряної оборони. У рамках цих дій агенти Моссаду здійснили масштабне впровадження спеціальних видів озброєння, їхнє розосередження територією Ірану та точковий запуск за визначеними цілями.

Мова йде про три окремі операції:

Перша операція пройшла в центральній частині Ірану.

Диверсійні групи Моссаду розгорнули високоточні системи озброєння на відкритих ділянках поблизу іранських ЗРК. З початком ізраїльської атаки, паралельно з повітряними ударами ВПС Ізраїлю по території Ірану, ці системи були приведені в бойову готовність і одночасно завдали високоточних ударів по своїх цілях.

У рамках другої операції, спрямованої на нейтралізацію іранської ППО, що загрожує ізраїльським винищувачам, Моссад використав таємно впроваджені в країну ударні системи та передові технології, розміщені на транспортних засобах. З початком раптової атаки озброєння було активовано та завдало точкових ударів, повністю знищивши системи ППО супротивника.

Третя операція включала створення секретної бази для ударних безпілотників, заздалегідь розташованих у глибині Ірану агентами Моссаду. Під час масованої ізраїльської атаки ці дрони-камікадзе були активовані та атакували пускові установки іранських балістичних ракет на базі Есфеджабад, розташованої поряд із Тегераном, — установок, які становлять загрозу для стратегічних та цивільних об'єктів в Ізраїлі.

Міхаель Шемеш