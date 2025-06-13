Сили оборони України втратили стратегічний населений пункт на Харківщині

На Харківщині росіяни захопили селище Дворічна Куп'янського району та просунулися далі на правому березі річки Оскіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на український інформаційний ресурс DeepState.

Зазначається, що саме на Дворічну російські загарбники націлилися від самого початку утворення плацдармів на західному березі Осколу, оскільки саме в цьому населеному пункті можна зробити опорник з можливістю накопичувати піхоту та інші ресурси для подальших просувань.

«Противник дуже давно здійснював тиск на Дворічну, просочувався постійно піхотою в глибину і з часом оволодів населеним пунктом», – йдеться в повідомленні.

Росіянам також вдалося підібратися впритул до села Довгеньке, але успіхів у подальших просуваннях тут у них немає, так само, як і в напрямку Фиголівки, яку вони неодноразово намагалися захопити.

Крім того загарбники досі не можуть побудувати річкові переправи або понтонні мости через річку Оскіл, що заважає їм перекидати важку техніку на західний берег річки та використовувати її для наступальних операцій.

При цьому у DeepState припускають, що з часом збільшення дистанції може датися взнаки, і росіяни все ж таки зможуть затягувати танки та бронетранспортери на інший берег. Наразі ж основний ресурс ворога тут – піхота і дрони.

Ситуація на фронті, попри різноманітні переможні реляції посадових і непосадових осіб, не дуже весела. Як інформує згадуваний DeepState, впродовж травня російські загарбники окупували 449 кв. км української території, що є найгіршим показником від початку 2025 року.

Як зазначають аналітики, у травні динаміка втрат територій перевищила межу до 200 км. км за місяць, яка тривала з лютого.

Найбільше втраченої території в районі прориву ворога на трасі Покровськ-Костянтинівка, де окуповано близько 200 кв. км, а також наступальна операція росіян на Сумщині, де станом на кінець місяця було втрачено щонайменше 110 кв. км.