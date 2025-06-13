Росія створює окремий рід військ - безпілотних систем

Президент Росії Володимир Путін заявив про створення нового, окремого роду військ, присвяченого безпілотним системам. За словами Путіна, цей крок значно посилить небезпеку та можливості російської армії, що викликає занепокоєння серед міжнародної спільноти.

"Небезпека збільшиться: Росія створює війська безпілотних систем, вони будуть окремим родом військ", — цитують Путіна російські державні ЗМІ. Ця заява підкреслює зростаючу роль безпілотних технологій у сучасних збройних конфліктах та намір Москви зайняти провідні позиції у цій сфері.

Створення такого роду військ свідчить про стратегічний зсув у підході Росії до ведення війни, де безпілотники відіграватимуть не просто допоміжну, а центральну роль. Це може включати розробку та застосування різноманітних БПЛА — від розвідувальних і ударних до логістичних та протимінних систем.

"Треба забезпечити їх максимально швидке і якісне розгортання... Ми знаємо, як діє противник. Але в цілому не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Більше того, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, для того щоб створити цей рід військ".

Путін також вимагав, щоб нова держпрограма озброєння мала забезпечити формування універсальної системи протиповітряної оборони.

Експерти зазначають, що подібний крок може мати значні наслідки для глобальної безпеки. Збільшення кількості та вдосконалення безпілотних систем у російській армії може призвести до зміни балансу сил та підвищення ризиків ескалації у потенційних конфліктах.

Поки що немає детальної інформації про структуру, чисельність та конкретні завдання нового роду військ. Проте, заява Путіна чітко вказує на пріоритетність розвитку безпілотних технологій для російського оборонного комплексу.