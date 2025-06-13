Після масштабної операції "Павутина", проведеної Службою безпеки України, Росія здійснила значне перебазування своїх стратегічних бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3. Літаки були перекинуті з військових аеродромів в Іркутській та Мурманській областях на інші авіабази, переважно на Далекому Сході.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Агентство".

Куди Росія перебазовує свої літаки

За даними моніторингової групи AviVector, розосередження російських бомбардувальників виглядає наступним чином:

Ту-160: Ці літаки були розміщені на авіабазах "Єлізово" на Камчатці, "Анадир" на Чукотці та "Борисоглібське" в Казані. До середини минулого тижня сім бомбардувальників Ту-160, які раніше базувалися на аеродромі "Бєлая" в Іркутській області, вже покинули цю авіабазу. Супутникові знімки свідчать про розміщення ще двох Ту-160 в Анадирі та трьох (включно з одним на модернізації) на аеродромі "Борисоглібське". Ще три Ту-160 зафіксовано на аеродромі "Єлізово".

Ту-22М3: Одинадцять бомбардувальників Ту-22М3 були перекинуті з авіабази "Оленья" на аеродром "Українка" в Амурській області наступного дня після української атаки дронів. На базу "Енгельс-2" прилетіли шість Ту-22М3. Чотири Ту-22М3 приземлилися на авіабазі в Моздоку в Північній Осетії, яка останнім часом майже не використовувалася російською авіацією. Ще чотири Ту-22М3 супутники помітили на аеродромі "Борисоглібське" у Татарстані.

Ту-95МС: Чотири бомбардувальники Ту-95МС були перекинуті з військового аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області на аеродром "Українка" в Амурській області.

Нагадаємо, під час операції "Павутина" Служба безпеки України здійснила атаки на російські аеродроми "Бєлая", "Оленья", "Дягілєво" та "Іваново". Унаслідок цих ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160.

Росія перебазувала стратегічну авіацію / Фото: AviVector