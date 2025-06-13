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Енергетика

Україна готується до зими: Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2025/2026

Україна готується до зими: Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2025/2026

Український уряд затвердив комплексний план підготовки до опалювального сезону 2025/2026 року, щоб забезпечити українцям тепло, світло та відчуття захищеності протягом майбутньої зими. Розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" було ухвалене 11 червня.

Деталі плану підготовки

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, новий план охоплює не лише накопичення палива, а й масштабні ремонтні роботи. Зокрема, план передбачає:

  • Ремонти в енергетиці: відновлення та модернізація енергетичних об'єктів для забезпечення стабільного електропостачання.
  • Відновлення тепломереж: ремонт та підготовка систем теплопостачання для запобігання аваріям і втратам тепла.
  • Підготовка житлових будинків та соціальних об'єктів: перевірка та підготовка житлового фонду, лікарень, шкіл та інших важливих об'єктів інфраструктури до холодів.
  • Створення запасів палива: формування необхідних резервів енергоресурсів для безперебійного функціонування систем опалення.
  • Накопичення матеріалів: забезпечення достатньої кількості будівельних матеріалів та запчастин для швидкого реагування на можливі неполадки.

Контроль та необхідні запаси газу

За виконанням плану будуть ретельно стежити як центральні, так і місцеві органи влади. Це забезпечить ефективність заходів та своєчасне усунення будь-яких проблем.

Наразі запаси газу в українських підземних сховищах становлять 6,8 мільярда кубометрів, а сховища заповнені на 22%. Хоча ці показники є найнижчими за останні 11 років, відставання від минулого року поступово скорочується.

Для сталого проходження опалювального сезону, який розпочнеться 1 листопада, Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 мільярда кубометрів природного газу в сховищах. Проте для забезпечення максимальної стійкості та надійності, запаси мають бути вищими, що вимагатиме збільшення обсягів імпорту газу.

Уряд наголошує на важливості своєчасної та якісної підготовки, адже від цього залежить добробут та безпека мільйонів українців в умовах війни.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

опалювальний сезонпаливотепломережі
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