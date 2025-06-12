Учасники "Групи семи" не прагнутимуть досягти консенсусу щодо традиційного спільного комюніке під час саміту лідерів наступного тижня в Канаді, намагаючись запобігти можливому конфлікту з американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією співрозмовників видання, лідери G7 імовірно оприлюднять низку окремих спільних заяв із різних тематичних напрямків замість єдиного підсумкового документа.

Такий підхід має на меті зменшення напруги у стосунках з Трампом, чого прагне досягти канадський прем’єр Марк Карні, який виступатиме господарем зустрічі.

Карні намагається не допустити повторення ситуації 2018 року, коли в Канаді Трамп відкликав свій підпис зі спільного комюніке через кілька годин після його затвердження.

Тоді американський лідер обурився коментарями, які зробив журналістам тодішній канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Агентство нагадує, що підсумкове комюніке, попри відсутність юридичної сили, покликане демонструвати згуртованість учасників з глобальних питань.

Документ після минулорічного саміту налічував 36 сторінок і містив зобов’язання підтримувати Україну в протистоянні російській агресії, боротися зі зміною клімату та сприяти гендерній рівності.

Однак Трамп кардинально змінив американську політику, відмовившись від підтримки України, скасувавши кліматичні ініціативи та відкинувши гендерні програми.

ForUa.com нагадує, минулого тижня Володимир Зеленський підтвердив отримання від канадського прем’єр-міністра офіційного запрошення на саміт G7, який відбудеться в Кананаскісі 15-17 червня.