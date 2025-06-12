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Після двох років після звільнення помер військовий: рік у полоні мріяв про яблуко

Після двох років після звільнення помер військовий: рік у полоні мріяв про яблуко

На Вінниччині помер військовий Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону в рамках обміну 26 квітня 2023 року.

Трагічну звістку повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, а також дружина бійця Олена Шаповалова.

"Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним", – написала Павлюк в Instagram.

Прощання з захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

У Координаційному штабі нагадали про відео з обміну 26 квітня, коли Дмитро вперше після року неволі скуштував яблуко.

"Я про нього рік мріяв", – сказав тоді чоловік.

Нагадаємо, 26 квітня 2023 року з російського полону повернулися 42 військовослужбовці та двоє цивільних.

Серед звільнених захисників було 19 військових ЗСУ, 11 прикордонників, 7 – представників військово-морських сил, двоє нацгвардійців та троє бійців ТрО.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

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